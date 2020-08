Rapine in negozi di intimo e telefonia, giovane riconosciuto da una commessa: arrestato

Due rapine in un negozio di intimo di viale Strasburgo (una delle quali tentate) e due in altrettanti negozi di telefonia, uno in via Leonardo da Vinci e l'altro in via Sciuti. La polizia ha arrestato e messo ai domiciliari un 24enne, D.A., in esecuzione di un’ordinanza di custodia cautelare con l’applicazione del braccialetto elettronico. Il giovane è accusato di essere l’autore di quattro colpi avvenuti tra il 28 febbraio e il 7 marzo scorsi. Il bottino complessivo ammonta a circa 2.600 euro in contanti e 25 smartphone.

Le indagini sono state condotte dai "Falchi" della sezione Contrasto al crimine diffuso della Squadra Mobile. "Le rapine consumate in un ristretto arco temporale - spiegano dalla Questura - sono apparse attribuibili verosimilmente alla stessa persona per fattezze fisiche e modus operandi dell’autore. L’acquisizione dei filmati registrati dai sistemi di videosorveglianza presi e le descrizioni fornite dalle vittime hanno consentito agli investigatori di ‘scremare’ i sospettati fino a ritenere di pervenire all’identità del colpevole".

Si trattava di un giovane dalla corporatura normale, alto un metro e settanta, che agiva sempre allo stesso modo: "Giungeva in prossimità dei negozi da rapinare a bordo di un motociclo, faceva ingresso all’interno dei locali travisato e indossando un casco e, dopo aver minacciato i presenti anche facendo intendere di essere armato, si impossessava di denaro e smartphone per poi fuggire facendo perdere le proprie tracce", aggiungono dalla Questura. La svolta dopo la rapina tentata il 4 marzo.

"In quella circostanza - concludono dalla Questura - il giovane fuggito a bordo di motociclo sarebbe stato rintracciato e bloccato, subito dopo, da una pattuglia delle volanti. Il malvivente fu riconosciuto dalla vittima, non solo quale autore della rapina tentata poco prima ma anche quale autore della rapina consumata il 28 febbraio". Gli approfondimenti investigativi effettuati successivamente dai poliziotti della Squadra Mobile hanno quindi permesso di attribuire al 24enne la responsabilità degli altri due colpi.