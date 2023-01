Berlusconi: "Arresto di Messina Denaro? Un altro governo di centrodestra ha completato l'opera"

"Quando Matteo Messina Denaro è stato arrestato mi sono sentito sollevato, come quando si è terminato un lavoro". Così Silvio Berlusconi a 'Dritto e Rovescio' su Rete 4, intervistato da Paolo Del Debbio. "Quando ero presidente del Consiglio - ha aggiunto Berlusconi - i miei governi avevano arrestato quasi 7000 mafiosi e anche 29 dei 30 più pericolosi latitanti per reati di mafia e di camorra. Ne era rimasto in libertà solo uno e il suo nome era Messina Denaro. Oggi un altro governo, ancora di centrodestra, ha completato l'opera".