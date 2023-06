Tentata rapina in una banca di Trapani, incastrati da un'impronta: arrestati due palermitani

Due palermitani di 54 e 65 anni incastrati da un'impronta per una tentata rapina alla banca Affide di Trapani. La polizia ha eseguito un'ordinanza con cui il gip, su richiesta della Procura, ha disposto la custodia cautelare in carcere per due persone e gli arresti domiciliari per altre due accusate dell'assalto avvenuto a febbraio 2022 in viale Regione Siciliana, a Trapani. Gli altri due indagati sono originari di Castelvetrano: si tratta di un 66enne residente a Marsala e di un 59enne che vive a Monreale.

Era il primo febbraio 2022 quando, secondo la ricostruzione della squadra mobile di Trapani, quattro uomini incappucciati immobilizzarono un dipendente che stava entrando in banca con l'obiettivo di raggiungere e svuotare le cassette di sicurezza e la cassaforte dell'istituto che effettua prestiti su pegno. Di fronte alla resistenza dell'impiegato, però, la banda sarebbe stata costretta a battere in ritirata fuggendo a bordo di una Fiat Panda, poi abbandonata e risultata rubata, e di altri mezzi.

Gli investigatori hanno avviato le indagini subito dopo l'assalto acquisendo le immagini riprese dalle telecamere di videosorveglianza e i tabulati telefonici degli indagati che "hanno permesso - spiegano dalla questura di Trapani - di raccogliere gravi elementi indiziari nei confronti dei quattro soggetti, uno dei quali rimasto fuori ad attendere con la funzione di autista". Decisiva anche l'impronta rilevata dalla Scientifica su un foglio affisso all'ingresso della banca per simulare la chiusura dell'istituto.