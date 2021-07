Fatture false e dipendenti trasferiti per evadare tasse e contributi, 5 arresti: sequestrati 4 milioni

Operazione Vanish Vat della guardia di finanza che ha svelato i rapporti esistenti tra alcune società attive nel settore del trasporto merci. Gli indagati avrebbero ideato un sistema per non pagare Iva e Ires, portando fra le altre cose al fallimento un'azienda con debiti per 22 milioni