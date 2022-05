Casa, annullato lo sgombero di una famiglia previsto per domani a Brancaccio

Annullato lo sgombero programmato per domani mattina a Brancaccio. Dopo la mobilitazione lanciata dal Sunia e gli appelli rivolti a sindaco e prefetto, mamma Consuelo e le sue due figlie piccole resteranno nell'abitazione che domani avrebbero dovuto lasciare, nell'attesa di soluzioni alternative.

“Grazie all'impegno del Sunia, dei comitati e dei cittadini, e anche all'adesione dei candidati a sindaco – dichiara il segretario generale del Sunia Palermo Zaher Darwish - siamo riusciti ad affermare la bontà di un principio che deve essere garantito sempre dalle istituzioni. Ovvero, qualora si debba procedere a degli sgomberi, deve essere garantito il principio del passaggio 'da casa a casa'. Ai componenti di una famiglia dovrà essere sempre prospettata una valida soluzione abitativa alternativa. Nessuno deve restare per strada e si deve fare in modo che venga assolutamente mantenuta l'unità familiare”.

Proprio ieri il Sunia Palermo aveva lanciato la petizione online, sulla piattaforma buonacausa.org, per tutelare due famiglie in emergenza abitativa. Quella di Consuelo e quella di Giuseppe M. che, dopo essersi ribellato a un'estorsione mafiosa, denunciandola, ha subito come atto intimidatorio l’incendio della propria abitazione. La petizione, che aveva tra i primi firmatari il Sunia e la Cgil Palermo, era rivolta al sindaco e al prefetto con la richiesta di trovare soluzioni valide per rispondere alle esigenze delle due famiglie.