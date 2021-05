Falcone rivive nel murale di TvBoy: "E' tempo di andare avanti"

L'opera firmata dallo street artist palermitano è stata realizzata in occasione del 29esimo anniversario della strage di Capaci. E' una delle iniziative per rendere concreta la memoria. Un lenzuolo bianco sventola da Palazzo delle Aquile

"E' tempo di andare avanti". E' il messaggio che Giovanni Falcone con il suo mezzo sorriso nascosto dai folti baffi lancia ai palermitani da via Serradifalco, dalla sede della fondazione che porta il suo nome. Un murale raffigura infatti il giudice ucciso dalla mafia il 23 maggio del 1992 nella strage di Capaci. L'opera è firmata da TvBoy, street artist palermitano di fama internazionale, ed è stata ultimata nei giorni scorsi. Si tratta di una delle iniziative portate a termine per il 29esimo anniversario dell'attentato.

Diversi murales - con i volti di Falcone, Borsellino, padre Puglisi - sono apparsi nei giorni scorsi in tutta la città. Le manifestazioni in programma oggi in città sono solo l'ultima manifestazione di un lavoro per la memoria e la legalità lungo un anno. E che si snoda lungo tutta la Penisola.

Oggi un lenzuolo bianco sventola anche da Palazzo delle Aquile, sede del Comune, per non dimenticare Giovanni Falcone, Francesca Morvillo, Vito Schifani, Rocco Dicillo e Antonio Montinaro. Nei giorni scorsi lenzuoli bianchi sono apparsi in tutta Italia.