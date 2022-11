Ancelle in lutto: morto Fabrizio Capanna, preside dell'Istituto Keynes

Aveva dato vita a una missione con il "suo" Istituto Keynes: creare una scuola internazionale in grado di portare gli studenti a cercare la felicità, come amava ripetere. Fabrizio Capanna, preside del liceo, è morto improvvisamente ieri. Avrebbe compiuto a gennaio 59 anni.

Economista, aveva lavorato quasi sempre a Londra nel mondo della finanza. Fino a quando aveva deciso di puntare cinque anni fa, a Palermo, sulle potenzialità dell'Istituto Keynes di via Marchese Ugo, nelle strutture per tutti note come "Le Ancelle" che nei suoi spazi ospita dai bambini dell’asilo nido ai ragazzi del liceo. Capanna era nato a Roma nel 1964 e sempre nella Capitale si era laureato in Economia e Finanza nel 1992. Lascia la moglie e una figlia