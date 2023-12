Amg Energia rimuove 18 pali della luce in varie zone della città: "Erano vecchi e pericolosi"

S oltanto nelle ultime settimane, Amg Energia ha rimosso 18 pali della pubblica illuminazione in varie zone della città. I sostegni rimossi, ormai vetusti, non avevano più i necessari requisiti di stabilità e sicurezza e pertanto rappresentavano un pericolo.

Si tratta di sostegni appartenenti agli impianti di pubblica illuminazione di proprietà comunale, che hanno di gran lunga esaurito il ciclo di "vita tecnica utile"; (in base alla normativa vigente fissata in 30 anni) e che, di conseguenza, presentano naturalmente fenomeni fisiologici di corrosione e deterioramento dovuti all'età, nonché il venir meno delle condizioni di sicurezza. Delle dismissioni, come da prassi, viene data comunicazione agli uffici tecnici comunali per le determinazioni di competenza relativa alla ricollocazione (interventi di manutenzione straordinaria).

I sostegni sono stati dismessi in via Houel altezza civico 5, in via Casalini civico 246, in via Monsignor Meli di fronte al civico 6, in piazza Vincenzo Tumminello accanto alla cabina di pubblica illuminazione denominata "Villa Giulia", in via Centuripe angolo via Assoro, in via Evangelista Di Blasi altezza civico 171, in via Luigi Galvani altezza civico 28, in via Montessori 36, in via Silvestri angolo Maiorana, in corso dei Mille 1064, in via Brancaccio altezza civico 204 rimosso in seguito a cedimento.