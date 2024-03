Amato (Confintesa Sanità Sicilia): "Condanna per l'ennesima aggressione al personale sanitario"

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

Di oggi (13 marzo) la notizia di una aggressione al personale sanitario operante all’interno del pronto soccorso dell’Ospedale Ingrassia di Palermo. Nello specifico ad essere aggredita è stata un infermiera del pronto soccorso, gli aggressori darebbero una donna e due uomini, i motivi sempre i soliti i presunti tempi di attesa al pronto soccors, gli aggressori infatti avevano avrebbero accompagnato un familiare in attesa di cure.

“Per l’ennesima volta mi ritrovo a parlare della sicurezza all’interno dei nosocomi palermitani e nello specifico nei pronto soccorso Confintesa Sanità Sicilia ha più volte segnalato questa grave criticità della sanità siciliana e non solo (le aggressioni avvengono anche in altre regioni), nel fare ciò ha sempre proposto possibili soluzioni all’annoso problema delle aggressioni al personale sanitario e socio sanitario, purtroppo a oggi nulla di concreto è stato fatto o proposto dalle autorità competenti, spero non debba scapparci il morto per porre finalmente rimedio a questo scempio. In ultimo appoggio in pieno le parole espresse a mezzo stampa dal Presidente dell’Ordine degli Infermieri di Palermo Antonino Amato, il quale ha giustamente protestato per l’accaduto, denunciando un clima ormai intollerabile in cui sono costretti a operare gli infermieri palermitani”, così dichiara Domenico Amato, segretario regionale Confintesa Sanità Sicilia.