Bellolampo diventa un set cinematografico, vicino alla discarica si combatte la battaglia di Calatafimi

Oltre 500 persone tra comparse e addetti ai lavori hanno invaso le colline di Bellolampo che per qualche giorno sono diventate il set cinematografico dell'ultimo film di Roberto Andò, "L'abbaglio". Proseguono le riprese della pellicola prodotta da Bibi Film e Tramp Ltd che ripercorrerà la spedizione dei Mille di Giuseppe Garibaldi. Vicino alla discarica cittadina, secondo indiscrezioni, è stata girata la scena relativa alla battaglia di Calatafimi tra garibaldini e borbonici, uno scontro risalente al 1860 considerato tra i più importanti per l'Unità d'Italia.

Altre zone della città sono interessate dalle riprese dell'ultimo film del regista palermitano, motivo per cui il Comune ha emesso un'ordinanza per istituire alcuni divieti di sosta. A piazza Bottego, nel tratto compreso tra via Roma e via Bari, è previsto il divieto di sosta sul lato destro del senso di marcia sino alle ore 20 del 27 aprile; in via Bari, nel tratto compreso tra piazza Bottego e via Borzì: divieto di sosta con rimozione coatta ambo i lati dalle 17 del 25 aprile alle 20 del 26 aprile; via Dante, nel tratto compreso tra il civico n.165 e vicolo Malfitano: divieto di sosta sul lato destro dalle 17 del 30 aprile alle 3 del 2 maggio; piazza Verdi: consentito l’accesso e la sosta di sosta dei mezzi di produzione nei giorni 1, 2 e 3 maggio.

Nel provvedimento del Comune altre variazioni riguardano salita Belvedere: divieto di sosta con rimozione a fine strada, dalle 15 del 2 maggio alle 3 del 3 maggio; via Sacra Famiglia, nel tratto compreso tra via Resuttana e il civico 9: istituzione del divieto di sosta con rimozione forzata dalle 17 del 2 maggio sino all'1 del 4 maggio; piazza della Parrocchia, nel tratto compreso tra il civico 1 fino all'incrocio col civico 2 della via Leonardo Orlandino, dalle 17 del 15 aprile sino alle ore 20 del 20 aprile 2024 e intera piazza dalle 17 del 2 maggio 2024 sino alle 20 del 6 maggio 2024: divieto di sosta; viale del Fante, davanti all'ingresso dello stadio Delle Palme: divieto di sosta dalle 17 del 2 maggio e sino alle 2 del 4 maggio; corso Calatafimi, nel tratto compreso dal civico 213 fino all’incrocio con la via Maggiore Giuseppe Amari (dal civico 221 al civico 213): divieto di sosta dalle 17 del 3 maggio sino alle 19 del 4 maggio.

I set e il campo base tecnico

Uno dei set è allestito in piazza Bologni: dalle 18 del 5 maggio alle 20 del 6 maggio 2024 è prevista la chiusura al transito pedonale (da ciak a stop) il tempo necessario di girare ogni scena, al massimo 10 minuti per volta. Riprese anche in vicolo Panormita che sarà chiusa al transito veicolare e pedonale per i ciak dalle 18 del 5 maggio alle 20 del 6 maggio. E ancora riprese in piazza Villena (Quattro Canti) dove è programmata la chiusura al transito veicolare e pedonale dall'1 alle 20 del 6 maggio, sempre per il tempo necessario per ogni ripresa, massimo 10 minuti a volta. Stesse modalità in via Maqueda, che sarà set e campo base tecnico, nel tratto compreso tra piazza Villena e via dell’Università e tra l’incrocio con la via dell'Università fino all’incrocio con la via Ponticello dalla mezzanotte alle 22 del 6 maggio. Campo base tecnico sarà anche piazza Bellini dove sarà consentito l’accesso e la sosta di 3 mezzi tecnici della produzione Bibi Film dalla mezzanotte alle 22 del 6 maggio.

In basso da sinistra l'attore Toni Servillo e il regista Roberto Andò