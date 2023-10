Alberi abbattuti in viale Michelangelo, l'assessore: "Sono a fine ciclo e saranno sostituiti"

Annunciati da un'ordinanza comunale che regola il traffico sono iniziati in viale Michelangelo i lavori per la rimozione e la sostituzione degli alberi nello spartitraffico centrale. Così stamattina numerosi sono stati i residenti o i passanti che dopo aver attraversato la strada che collega la rotonda di viale Lazio al Cep e a Borgo Nuovo hanno trovato gli arbusti riversi sull'asfalto. C'è chi ha espresso dubbi sul taglio delle piante, come dimostrano diverse segnalazioni giunte a PalermoToday. Ma come spiega l'assessore al Verde urbano Andrea Mineo "si tratta di alberi della specie robinia umbraculifera a fine ciclo vegetativo in fase di irreversibile degrado e in queste condizioni con scarso valore paesaggistico e con progressiva perdita di stabilità".

Insomma, alberi che rischiano di crollare da un momento all'altro, come già accaduto seppur con altre specie qualche giorno fa in via Costantino Lascaris alla Zisa e di recente in altre zone della città. "Gli alberi - continua Mineo - non crollano perché non potati ma perché trovandosi in ambienti fortemente antropizzati pagano le conseguenze dell'inquinamento che ne accorciano il ciclo vitale. A Palermo, tra l'altro, sono moltissimi gli alberi non adatti al contesto urbano che stiamo man mano sostituendo".

L'intervento è uno degli ultimi del progetto "Verde diffuso e connettività verde", finanziato con 6 milioni di fondi europei. Nuovi alberi hanno trovato spazio in ville storiche della città e in alcuni dei principali assi viari della città. "In viale Michelangelo - aggiunge Mineo - troveranno spazio esemplari di tabebuia heterophylla, alberi da fiore impiegati come specie ornamentale".

Per quanto riguarda la viabilità, l'ordinanza emessa dall'ufficio mobilità prevede che i lavori durino 25 giorni. Viale Michelangelo sarà chiuso parzialmente al transito veicolare e pedonale per una lunghezza di massimo 100 metri per volta. Al momento si sta procedendo nel tratto centrale, più o meno all'altezza di via Brunelleschi da un lato e via Casalini dall'altro.