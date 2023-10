Un albero si spezza e cade su un'auto, strada bloccata e traffico in tilt alla Zisa

Un altro albero cade su un'auto e blocca una strada alla Zisa. E' successo stamattina in via Costantino Lascaris, non lontano dal tribunale, dove una grossa pianta si è spezzata alla base del tronco finendo su una Fiat Punto parcheggiata regolarmente. In pochi minuti il traffico nella zona è sprofondato nel caos, con autobus e macchine rimaste imbottigliate in attesa dell'intervento della polizia municipale e dei vigili del fuoco per rimuovere l'albero con il supporto degli operai comunali. Fortunatamente non si registrano feriti.

Pochi giorni fa un esemplare di Ficus microcarpa che si trovava in piazza Croci, nel marciapiede che costeggia l’ex Istituto della Croci, è caduto davanti una fermata dell’Amat. Se fosse accaduto qualche istante dopo, avrebbe travolto un bus che stava arrivando al capolinea. La settimana precedente un grosso ramo è caduto in via Castellana, travolgendo l’auto di una 27enne distruggendo il parabrezzi e rendendo inutilizzabile il mezzo. La giovane è stata quindi portata in ospedale Sofia per accertamenti.