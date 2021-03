Accorpamento scuole Nuccio e Radice, Lagalla: "Chiederò al Ministro di fare un passo indietro"

L’assessore regionale all'Istruzione Roberto Lagalla chiederà al Ministro Bianchi il congelamento dell’accorpamento dell’Istituto comprensivo statale Nuccio-Verga all'Istituto Lombardo Radice. E' questo l'esito dell'incontro che si è svolto oggi in videoconferenza e durante il quale sono state esaminate tutte le criticità legate alla scelta di unire le due scuole. "L'Amministrazione comunale e la prima circoscrizione - fanno sapere dal Comune - hanno manifestato tutto il loro dissenso sulla proposta alla quale è contraria tutta la comunità. Una proposta infatti che non tiene conto del ruolo strategico che la scuola Nuccio-Verga riveste per un quartiere come quello dell’Albergheria con una sua forte connotazione"

All'incontro, in rappresentanza dell'Amministrazione comunale, era presente l'assessore alla Scuola Giovanna Marano. “Preservare l'identità e il ruolo di un'istituzione scolastica così centrale nei percorsi di inclusione e innovazione dell’Albergheria - ha dichiarato il componente della Giunta Orlando - è una esigenza indiscutibile”. “Sono fiducioso del buon esito di questa proposta da parte del Ministro Bianchi - ha detto il sindaco - e conto sulla sua attenzione alle disuguaglianze, al contrasto alla dispersione e al riconoscimento del ruolo delle reti territoriali nei processi educativi”. L'accorpamento dei due istituti comprensivi ha scatenato un coro di no. Prima delle Istituzioni ad opporsi sono stati i residenti di Ballarò e anche Francesco Paolo Camillo, preside del Lombardo Radice.