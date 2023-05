Un treno diventa un'opera d'arte: viaggio da Roma a Palermo per la mostra di Richard Avedon

Da Roma a Palermo in treno per vedere una mostra. E' l'iniziativa di Ferrovie dello stato che porterà i visitatori della Capitale in città a bordo di un Intercity: in partenza dalla stazione Termini della Capitale, il treno è serigrafato con le immagini più iconiche del grande fotografo americano Richard Avedon, i cui scatti sono attualmente in mostra alla Gam fino al prossimo 30 luglio.

"Il gruppo Ferrovie dello stato fa viaggiare la cultura”: questo il motto dell'azienda di trasporti. Così la mostra si sposta da Roma a Palermo: su due carrozze del treno sarà infatti possibile ammirare una carrellata di scatti che letteralmente correranno lungo il tragitto sino ad arrivare a destinazione, mentre la decorazione interna di tavoli e pannelli sarà con i colori e le stesse grafiche della mostra. Al momento dell’attraversamento dello Stretto di Messina, le due carrozze prenderanno destinazioni diverse, con destinazioni finali Palermo e Siracusa, come a voler diffondere l’arte di Avedon nel modo più ampio possibile.

Il viaggio inaugurale è programmato per martedì 30 maggio: alle ore 10 dal Binario n. 1 della Stazione Termini di Roma sarà possibile ammirare e visitare il treno che partirà per il suo primo viaggio verso la Sicilia alle ore 11.26.

Scolaresche in gita

Ma le sorprese non finiscono qui. Ferrovie dello Stato Italiane, a dimostrazione del suo impegno costante per la diffusione della cultura, coinvolgerà due classi (III A e I H) di scuola secondaria di primo grado dell’Istituto Comprensivo Statale Silvio Boccone di Palermo in due visite guidate della mostra. Le due visite tematiche, che hanno l’obiettivo di avvicinare universalmente le persone al mondo dell’arte, in ogni sua forma e manifestazione, saranno condotte da un operatore museale di Civita Sicilia e dedicate al genere del ritratto e ai suoi grandi protagonisti del Novecento nell’opera di Richard Avedon, si svolgeranno il 30 maggio e il 5 giugno alle ore 10.30.

La mostra: orari e costi

La mostra di Richard Avedon, dal titolo "Relationships", è in mostra alla Galleria d’Arte Moderna di via Sant’Anna 21 fino al 30 luglio. E' possibile visitarla dal martedì alla domenica dalle 9.30 alle 18.30 (la biglietteria chiude un’ora prima e il lunedì è chiuso). Biglietti 10 euro intero, 8 euro ridotto riservato ai gruppi (minimo 15 persone), ai visitatori tra i 19 e i 25 anni, ai maggiori di 65 anni, agli studenti universitari in corso (esibire libretto), insegnanti in attività (presentando un tesserino scolastico o una dichiarazione della scuola), ai titolari di apposite convenzioni. Ingresso ridotto per i clienti Regionale, Intercity e Intercity Notte di Trenitalia in possesso di un biglietto con destinazione Palermo. E' prevista anche una tariffa di cortesia a 1,50 euro per bambini e ragazzi dai 6 ai 18 anni, scolaresche di ogni ordine e grado, studenti di facoltà umanistiche e dell’Accademia Belle Arti non fuori corso (previa presentazione del libretto universitario), soci Icom. Di 16 euro è invece il costo cumulativo per chi vuole visitare la mostra e la collezione permanente della Gam, gratis invece per visitatori diversamente abili con accompagnatore, bambini fino a 6 anni, giornalisti e guide turistiche. Prevendita online, infine, 1,50 euro a persona.