Donne che programmano il futuro, torna all'Università "Steam che passione" con Coding girls

Per il terzo anno arriva a Palermo Coding girls, il programma formativo pensato per aiutare le giovani e i giovani studenti a orientarsi con libertà negli studi e nelle professioni del futuro, allenandosi alle discipline Steam. Per i suoi dieci anni Coding girls ha potenziato la grande cordata educativa che lo sostiene coinvolgendo, solo nella primavera 2024, 11 atenei in un tour che rafforza l’azione di orientamento e approfondisce alcune discipline, con formatori e universitari accanto agli studenti delle scuole secondarie di II grado.

Per l’appuntamento in programma all’Università degli Studi di Palermo, il 23 aprile, sono previste cinque sfide che coinvolgono cinque dipartimenti universitari: Fisica e Chimica, Ingegneria, Matematica e Informatica, Scienze Economiche Aziendali e Statistiche, Scienze e Tecnologie Biologiche Chimiche e Farmaceutiche, un unicum per la storia del progetto.

L’iniziativa, dal titolo “Steam che passione”, è stata fortemente voluta da Beatrice Pasciuta, prorettrice all’Inclusione, Pari opportunità e Politiche di genere. Le sfide riguardano le seguenti declinazioni: metaverso per la chimica, comunicazioni sicure, coding con le app, coding con Arduino, data science, coding con Python.

L’alleanza di Coding Girls, guidata dalla Fondazione Mondo Digitale, coinvolge scuole, famiglie, università, aziende e organizzazioni pubbliche e private con il patrocinio della Missione Diplomatica Usa in Italia, la collaborazione con Microsoft, Fondazione Compagnia di San Paolo, Ing Italia. Si uniscono quest’anno la Fondazione Vodafone e Roboteco Italargon.

Grazie all’alleanza trasversale, dopo aver coinvolto circa 15 mila studentesse in più di 30 città italiane e oltre 33 atenei solo nell’ultima edizione, il programma offre alle giovani l’opportunità di conoscere e incontrare role model del mondo accademico e aziendale, per farsi ispirare dalle loro storie e scoprire nuovi ambiti di crescita professionale. Le cinque sfide si svolgono in parallelo nei diversi dipartimenti secondo un’agenda comune.