La Russa rivela: "Inter? No, Mattarella tifa solo Palermo"

"Sì, forse sono la più alta carica dello Stato che tifa Inter visto che il presidente Mattarella tifa Palermo". A parlare è Ignazio La Russa, ospite di 'Un giorno da pecora' su Rai Radio1, che racconta come ha vissuto ieri la serata scudetto, e chiarisce definitivamente le passioni calcistiche del Capo dello Stato, su cui spesso si è parlato di un'antica fede nerazzurra. Sui festeggiamenti nel dopo derby vinto 2 a 1, La Russa ha spiegato di non aver ancora "proprio finito di festeggiare. Sto per andare a Roma da Milano, ma stavo riguardando gli ultimi 5 minuti finali della partita. C'e' stato un po' di nervosismo".

Devo dire che quest'anno "i satelliti si sono allineati", scudetto e vittoria nel derby, "e sono spuntate due stelle. So che i milanisti hanno detto che ci sono troppe partite in un campionato e propongono di abolirne due- aggiunge scherzando-: il derby. Sì, ieri sono andato allo stadio, ma a fine partita "per strada non sono andato. Sono invece andato con i giocatori e la dirigenza dell'Inter. Alle 3 sono tornato a casa". Insomma, ho fatto "un po' di baldoria e una volta sola abbiamo appena accennato 'chi non salta milanista è...'. Poi dice di non aver chiamato nessun amico milanista "non faccio mai sfottò agli amici". Comunque, ripete, "l'anno prossimo gli conviene abolire il derby". Non mancano i complimenti allo "staff intero, Marotta in testa, meritano un monumento. Hanno fatto un capolavoro". E conclude rispondendo alla domanda su chi è la Meloni dell'Inter. "Ne abbiamo tre: Lautaro in campo, Marotta alla dirigenza e Inzaghi in panchina". D'altra parte, sorride, "per fare una Meloni ce ne vogliono almeno tre