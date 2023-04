Richard Avedon alla Gam: 100 fotografie di un maestro del Novecento in mostra

Dal 6 aprile e visitabile fino al prossimo 30 luglio alla Galleria d’Arte Moderna di Palermo la mostra Richard Avedon. Relationships. Aperta da martedì a domenica dalle 9:30 alle 18:30, la biglietteria chiude un’ora prima. Lunedì chiusa. ?

L’esposizione, che arriva al Museo di piazza Sant’Anna dopo il grande successo al Palazzo Reale di Milano, ripercorre gli oltre sessant’anni di carriera del fotografo e ritrattista statunitense attraverso 106 immagini, provenienti dalla collezione del Center for Creative Photography (Ccp) di Tucson (Usa) e dalla Richard Avedon Foundation (Usa).

L’esposizione, con il patrocinio della Regione Siciliana - Assessorato regionale del turismo, dello sport e dello spettacolo, è promossa dal Comune di Palermo, prodotta e organizzata da Skira Editore e da Civita in collaborazione con il Center for Creative Photography (Università dell’Arizona), la Richard Avedon Foundation, con il supporto di The Museum Box. Curata da Rebecca Senf, responsabile della collezione del Center for Creative Photography e vede come main partner Ferrovie dello Stato Italiane e media partner Vogue Italia.