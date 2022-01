E' online il numero di novembre/dicembre 2021 del periodico Oltreoceano

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

È online il numero di novembre/dicembre/2021 di “Oltreoceano”, il periodico edito dall'Istituto Italiano Fernando Santi con direzione, uffici e redazione in via Simone Cuccia n.45 a Palermo. Nell’editoriale di pagina 2, il presidente dell’Istituto Italiano Fernando Santi, nonché direttore editoriale del periodico, Luciano Luciani, interviene sulla questione legata ai “Navigator”, la figura professionale affacciatasi in questi mesi col compito di supportare i centri per l’impiego nella creazione e realizzazione di un percorso rivolto ai beneficiari del Reddito di Cittadinanza. Nel suo editoriale Luciani evidenzia che la questione a loro legata rischia di diventare il capro espiatorio del mal funzionamento delle Politiche attive del lavoro.

A pagina 3 un articolo tratto dal sito palermo.repubblica.it dove è riportato lo sconcertante dato del rapporto “Italiani nel Mondo” realizzato dalla "Fondazione Migrantes" dove viene riportato il triste primato della Sicilia in merito alle 23 mila “fughe”, negli ultimi due anni, dalla più grande isola del Mediterraneo verso Paesi esteri. Nella stessa pagina un servizio sui dieci corsi gratuiti avviati dall’Istituto Regionale Siciliano Fernando Santi relativamente all’Avviso 8/2016 già iniziati nelle sedi dello storico ente di formazione professionale di Palermo, Cefalù, Petralia Soprana, Agrigento e Mazara del Vallo. Nell’inserto "Gocce d'Oltreoceano" viene focalizzata la “Settimana della Cucina Italiana nel Mondo” con due articoli che nella copertina dell’inserto ripropongono i successi dei due chef italiani Cristina Bowerman a Dakar e Giuseppe Amato, il pasticcere originario di Taormina a cui l’associazione “Les Grandes Tables du Monde” ha assegnato a Parigi il prestigioso titolo di “Meilleur Patissier 2021”.

Nelle pagine interne dell’inserto “Gocce d’Oltreoceano” il ricordo di Renato Turano, l’ex senatore eletto all’estero venuto a mancare lo scorso 5 dicembre. A pagina 13 gli interessanti suggerimenti di Emanuele Spampinato insegnante presso la scuola di ballo “Fred Astaire” di Vienna. Pagina 15 apre con un articolo sulle selezioni siciliane delle più belle mamme di Sicilia svoltesi nei locali dell’Hotel “Allegro Italia” di Pedara in provincia di Catania, pass d'accesso alle pre finali in programma a Bellaria nel corso del 2022. Di spalla un servizio sul libro di Andrea Segrè e Ilaria Pertot dal titolo “… e poi? Scegliere il futuro” presentato a Bologna presso gli spazi "Coop Ambasciatori".

Oltreoceano, che quest’anno ha compiuto 22 anni di vita, risulta il giornale di informazione e attualità tra i più apprezzati dagli italiani residenti all’estero considerato che in ogni numero tratta i temi della politica, della cultura, dell’economia, del costume e della società approfondendo i fatti più recenti e di importanza dal mondo e dall’Italia con una tiratura di 10.000 copie inviate per posta o distribuite gratuitamente. Oltreoceano è inoltre presente su Internet in versione online all’indirizzo www.oltreoceano.org.