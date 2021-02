"Ridiamo la dignità e il diritto allo sport": manifestazione davanti all'Ars

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

Manifesteremo sabato 20 febbraio alle ore 11 in piazza del Parlamento. I temi trattati saranno: inserimento del Ministro dello Sport nella squadra di governo, approvare la riforma dello sport in scadenza il 28 febbraio, approvare i decreti ristori fermi da 2 mesi a causa della crisi di governo, ripartire con la riapertura delle palestre visto ormai quasi 5 mesi consecutivi di chiusura, inserimento docente di ed.fisica all'interno della scuola elementare , e tanto altro ancora.

Un settore che si ritrova da solo, abbandonato e allo stremo delle forze, un settore tra i più colpiti continua a rimanere chiuso e continua a non essere preso in considerazione dal nuovo governo. Sabato 20 ore 11 sia a Palermo in piazza del Parlamento ma in tutte le piazze Italiane, andremo per manifestare contro questo abbandono, per avere dignità come lavoratori e il diritto dello sport a tutti.