Altra giornata di corse all'ippodromo: Gaspare Lo Verde show, iniziano i lavori per il maxischermo

Il driver figlio d’arte trionfa nel Centrale con Be Pop Ferm e in altre due gare. Si avvicina il ritorno del pubblico sugli spalti

Dopo la pausa di sabato scorso tornano a correre in pista i cavalli all’ippodromo La Favorita. Una giornata che vede il figlio d’arte Gaspare Lo Verde vincere tre corse su sette. Tra queste anche il Centrale con Be Pop Ferm: nonostante il numero sfavorevole (partiva con l’8) l’indigeno di 4 anni ha concluso i 1.600 metri in 1.13.7. Le altre vittorie sono arrivate alla seconda con Carabela e alla quarta con Bautizo.

E un altro traguardo sta per essere raggiunto: infatti si sta installando la struttura che sosterrà il maxischermo (circa 24 mq a led) da cui tutti, sugli spalti, potranno vedere le corse e tanto altro! Ciò vuol dire che ci si sta avvicinando sempre di più al traguardo più grande: riavere il pubblico sugli spalti.

Di seguito i risultati delle corse

Prima corsa

1 N.8 Carim E.Ballo 1.19

2 N.2 Chantal Rich

3 N.3 Cinzia Chuck Sm

Seconda corsa

1 N.4 Carabela G.Lo Verde 1.16.2

2 N.6 Comida

3 N.8 Clara Risaia Trgf

Terza corsa

1 N.5 Ungaro V.F.Roda' 1.16.2

2 N.7 Ava Gardner Treb

3 N.6 Verner Lux

Quarta corsa

1 N.8 Bautizo G.Lo Verde 1.16.1

2 N.10 Bijoux Di Gaia

3 N.11 Boreagal

Quinta corsa

1 N.3 Time Taf G.Porzio 1.14.8

2 N.1 Argo Dei Greppi

3 N.5 Vidal

Sesta corsa (centrale)

1 N.8 Be Pop Ferm G.Lo Verde 1.13.7

2 N.7 Blue Moon

3 N.3 Black Block Alor

Settima corsa

1 N.5 Zum Lc Ant.Pecoraro Jr. 1.13.1

2 N.6 Ava Mail

3 N.8 Zolà Egral