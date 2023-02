Promozione, diciottesima giornata: sconfitte per Città di Carini e Iccarense, l'Aspra pareggia fuori casa

Nella diciottesima giornata del girone A di Promozione cadono entrambe le formazioni di Carini: il Città di Carini perde fuori casa a San Vito Lo Capo, mentre l'Iccarense crolla all'Agliastrelli contro l'Alcamo. Il Partinico sconfitto a domicilio dal Kamarat; nel girone B successo prezioso della Polisportiva Lascari-Cefalù, pareggia l'Aspra. Nel dettaglio il report di giornata con i risultati:

Casteltermini – Petrosino 2-2

Città di San Vito Lo Capo – Città di Carini 3-2

Non basta la doppietta di Russo al Città di Carini per conquistare punti contro il San Vito Lo Capo: la squadra padrona di casa fa valere il fattore campo e si impone con un 3-2 firmato Bulades (due reti) e Mazzara. Subito in vantaggio i padroni di casa, quindi Russo pareggia su calcio di punizione: il primo tempo si chiude però con il doppio vantaggio dei trapanesi. Nella ripresa i carinesi restano ancora in partita ed è sempre Russo a riaprire il match, ma al fischio finale permane una rete di differenza tra le due squadre.

Folgore Castelvetrano – Fulgatore 0-0

Iccarense – Alba Alcamo 1-6

Un poker di Ammoscato e le reti di Marino e Faraci consentono all'Alcamo di imporsi nettamente sull'Iccarense: all'Agliastrelli non c'è storia, gli ospiti passano senza problemi. Di Cernigliaro la rete, su rigore, dell'Iccarense.

Kamarat – Partinicaudace 1-0

Un gol di Marchica consente al Kamarat di ottenere tre punti importanti contro il Partinicaudace. La squadra di Bellomo disputa una buona gara ma non riesce a muovere la classifica.

Marsala – Accademia Trapani 1-3

Riposa: Gemini

Girone B:

Santangiolese – Supergiovane Castelbuono 3-2 giocata ieri

Passo falso, a Brolo, del Castelbuono: la Santangiolese vince con merito, al termine di una gara combattuta e per larghi tratti equilibrati. Di Monte, Mastriani e Todaro le reti dei messinesi, mentre per Castelbuono gol di Cardella e Pirrotta.

Mistretta – San Fratello 0-0

Geraci – Aspra 1-1

Un buon punto, contro il Geraci, per l'Aspra: su un campo ostico la formazione palermitana riesce ad uscire imbattuta. In gol Marrone per i padroni di casa, la rete dell'Aspra è realizzata da Barbera.

Gorgonia Delia – Castelluccese 2-1

Lascari Cefalù – Villarosa 5-1

Al Santa Barbara partita senza storia tra i padroni di casa e il Villarosa: dominio netto della Polisportiva, che non ha mai avuto problemi nel gestire la gara. Reti di Sferruzza (doppietta), Mocciaro e Di Peri. Un autogol di Camara ha ulteriormente aumentato il passivo; per il Villarosa gol della bandiera siglato da Keita.

Gioiosa – Pro Falcone 0-0

Riposa: Città di Casteldaccia