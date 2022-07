Il Palermo riparte con super Brunori, tripletta alla Reggiana: rosanero avanti in Coppa Italia

L'era del City Football Group inizia col piede giusto. Nella prima storica gara ufficiale della nuova proprietà, il Palermo vince 3-2 nel turno preliminare di Coppa Italia contro la Reggiana al termine di una gara meno sofferta di quanto il risultato suggerirebbe. I rosanero ricominciano da dove avevano lasciato, nel segno di Brunori, autore di una tripletta. Adesso si aprono le porte dei trentaduesimi di finale: sulla strada il Torino di Juric per un match che profuma di antichi fasti.

Al netto di Pigliacelli (e di Broh, tornato dal prestito al Sudtirol), Di Benedetto si affida agli uomini che hanno conquistato la promozione rimanendo aderente alla traccia tecnica di Baldini. Pronti, partenza, via e il Palermo è subito in vantaggio: la firma è sempre la stessa, quella di Brunori che al 3' su un cross dalla destra di Valente trafigge da pochi passi sotto le gambe un non incolpevole Turk. I rosanero approfittano dell'1-0 per gestire i ritmi a fronte di un avversario che prova a distendersi in avanti non apparendo particolarmente brillante.

Con la Reggiana che non affonda, il Palermo guadagna metri e cerca il raddoppio: ci va vicino Crivello, l'uomo che non ti aspetti, con un sinistro dal limite che esce fuori di poco. Prove tecniche del raddoppio che arriva al 37' sempre sull'asse Valente-Brunori. Il 30 crossa col contagiri, il 9 pennella di testa una traiettoria velenosa sul quale Turk nulla può. Il primo tempo si chiude con un 2-0 nel complesso giusto.

A inizio ripresa Di Benedetto (costretto nel primo tempo a inserire Doda al posto di Lancini, uscito malconcio dopo una botta al costato) toglie Floriano per lanciare nella mischia Silipo. Il Palermo amministra agevolmente il vantaggio senza patemi fino all'episodio che rimette la Reggiana in partita al 58': su un contatto in area tra Buttaro e Pellegrini l'arbitro fischia un rigore che definire generoso è riduttivo. Dal dischetto Rosafio spiazza Pigliacelli. Diana, che aveva già lanciato Laezza e Gugliemotti, fa le sue mosse per provare a pareggiare la partita e tra le carte giocate anche il palermitano Sonny D'Angelo divenuto nemesi dei rosanero due stagioni fa quand'era ad Avellino.

Gli emiliani non riescono però a trovare l'affondo giusto e all'80' sembra arrivare la calata di sipario quando su un altro rigore creativo fischiato da Rutella per un allacciamento tra Luciani e Brunori, lo stesso centravanti italo-brasiliano fa tris con un ricamino. La partita ha però in serbo un altro colpo di scena quando all'87' su un traversone dalla destra D'Angelo mette il piede e trova la deviazione vincente venendo travolto dai fischi dei presenti al Barbera. Nel finale il forcing degli ospiti non produce un pareggio che avrebbe del miracoloso: l'erroraccio del subentrato Damiani da due passi in area è l'ultimo atto del match.

Di Benedetto: "Orgogliosi della prestazione"

In panchina, in attesa che la società trovi il nuovo tecnico, l'allenatore Stefano Di Benedetto si mostra soddisfatto per la risposta data dalla squadra. "Siamo orgogliosi della prestazione di oggi - ha affermato - devo dire che ho trovato un gruppo di ragazzi meravigliosi. Non era semplice, venivamo da una settimana difficile ma devo dire solo grazie a questa squadra che ha mostrato disponibilità : in soli tre allenamenti abbiamo cercato di preparare la partita nel migliore dei modi. Sono contento per questa vittoria sofferta anche se le due reti subite sono arrivate su palle inattive ma va bene così".

Il tecnico ha poi dato la sua chiave di lettura della gara: "Abbiamo fatto un primo tempo abbastanza brillante - ha spiegato - poi è normale che la condizione è calata un po', la Reggiana dopo il gol ha trovato un po'di fiducia ma noi siamo stati bravi a non mollare e anche i cambi sono stati decisivi, hanno portato energia ed equilibrio in un momento delicato".

Il tabellino

Palermo (4-2-3-1): Pigliacelli 6; Buttaro 6, Lancini 6 (20' Doda 6), Marconi 6, Crivello 6,5; De Rose 6, Broh 6; Valente 7,5 (93' Damiani sv) Fella 6 (65' Soleri 5,5), Floriano 5,5 (45' Silipo 5,5); Brunori 8. All. Di Benedetto 6,5

Reggiana (3-4-3): Turk; Rozzio, Cauz (53' Laezza), Luciani; Libutti (53' Guglielmotti), Muroni (63' D'Angelo), Rossi, Contessa; Rosafio (73' Sciaudone), Sorrentino (63' Varela), Pellegrini.

Arbitro: Rutella (Enna)

Reti: 3', 37', 80' Brunori, 58' Rosafio (rig.), 87' D'Angelo

Ammoniti: 19' Rosafio, 30' Sorrentino, 60' Laezza, 73' Soleri, 87' D'Angelo

Espulsi:

Spettatori: 13.297