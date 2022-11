Eccellenza Girone A, anticipi undicesima giornata: Marineo batte il Cus, la Parmonval ko a Castellammare

In scena l’undicesima giornata del campionato di Eccellenza, girone A. Negli anticipi di oggi in campo Castellammare contro Parmonval e Cus Palermo-Marineo.

Al “Giorgio Matranga” di Castellammare del Golfo i padroni di casa battono 1-0 la formazione palermitana. La prima frazione di gara è abbastanza equilibrata, con una fase di studio piuttosto prolungata e poche occasioni pericolose da segnalare. Nella ripresa, però, i padroni di casa mettono in campo maggiore intensità sin dai minuti iniziali. E infatti, dopo cinque minuti, è Totò Maltese a siglare l’1-0: il numero 9 della squadra allenata da Mione batte il portiere avversario e porta in vantaggio i suoi. La formazione di Corrado Mutolo prova a reagire, ma il Castellammare è bravo nel chiudere gli spazi e a portare a casa tre punti importanti per la classifica. La squadra palermitana resta a quota 4, al penultimo posto, mentre il Castellammare sale a 14.

Nell’altro anticipo, il Marineo sbanca l’impianto del Centro Universitario sportivo di via Altofonte grazie ad una bella vittoria per 2-0. La squadra di Stefano Colombo ha un approccio positivo al match ma va sotto dopo venti minuti: è Sanyong a portare in vantaggio il Marineo, con un tiro deviato che non lascia scampo al portiere. I cussini provano a reagire ma la difesa avversaria è tempestiva nelle chiusure e nell’impedire l’ultimo passaggio. Si va al riposo sul parziale di 0-1. Nel secondo tempo i padroni di casa cercano di costruire con maggiore qualità, anche se la formazione allenata da Angelo Tomasello sembra pienamente in grado di gestire il vantaggio. I cussini creano con il solito Fofana ma non impensieriscono mai veramente il portiere avversario. Al 68’ arriva il raddoppio dell’Oratorio S. Ciro e S. Giorgio: la rete porta la firma, ancora una volta, di Sanyong, bravo a finalizzare una ripartenza causata da un errore degli avversari in fase di impostazione a centrocampo. I padroni di casa accusano il colpo e nei minuti restanti non riescono a trovare la via del gol che avrebbe riaperto il match. Il Cus resta fermo a quota 7 punti in classifica, sale invece a 12 la squadra di Marineo.