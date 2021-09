Gli atleti della bocciofila Ponte Ammiraglio sono campioni regionali

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

Gli atleti della bocciofila Ponte Ammiraglio Filippo D'Alessandro - Giovanni Fragiglio conquistano in San Vito Lo Capo il titolo di campione regionale della specialità coppia categoria B. La vittoria non è stata semplice visto lo spessore delle formazioni avversarie, come quella trapanese "Enzuccio Scalabrino - Davide Rizzo" che quest'anno hanno conseguito tante vittorie in campo regionale e quella messinese formata dai fratelli D'Angelo, ma si è risolta solo ai tiri al pallino (calci di rigore per le bocce) dove la formazione del Ponte Ammiraglio ha colpito "6" Pallini su "9" - Trapani "5" su "9" e Messina "4" su "9". In gara oggi anche gli atleti Pitarresi asd Olimpia - Vainolo asd Ponte Ammiraglio che non hanno superato il primo turno, mentre la Formazione ASD Circolo del Mediterraneo Arenella Mazzola - Giardina si arrende solo in finale a una formazione formazione di Siracusa.