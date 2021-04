Bocce, Pitarresi e Vainolo rappresenteranno Palermo ai prossimi campionati regionali

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

Davide Vainolo, atleta Asd Ponte Ammiraglio categoria C, e Giuseppe Pitarresi, atleta Asd Olimpia di Bagheria, conquistando il titolo di campione provinciale 2021 ottenengono il “pass” per potere rappresentare la città di Palermo ai prossimi campionati regionali di bocce che si svolgeranno in Trapani, ultimo “step” per conquistare la qualificazione ai campionati italiani seniores.

La gara svolta presso l’impianto Asd Olimpia di Bagheria, in osservanza delle “linee guida” in materia di prevenzione Covid, è stata diretta dall’arbitro regionale AIAB Andrea Fragiglio. Arbitri di partita Sposito e D’Andrea. Alla gara erano presenti tre presidenti societari Gaetano Savoca, Filippo D’Alessandro e Orlando Cosimo. A breve inizieranno le selezioni della specialità coppia.

