Circuito regionale Fit Padel, al torneo open del Ct Palermo successo per la coppia Giarrusso-Veloz

Martedì 19 ottobre si è concluso sui due campi di Padel del Ct Palermo, inaugurati a fine febbraio, il 1° Torneo Open maschile e femminile con montepremi di 1.000 euro valido per il circuito regionale. Padel, disciplina in continua e costante crescita in Italia ma soprattutto in Sicilia, regione che settimanalmente fa registrare numeri davvero importanti nei tornei a livello di adesioni.

Al Ct Palermo 30 coppie nel maschile e 11 nel femminile sotto la direzione del maestro Giovanni Valenza e del giudice arbitro Salvatore Armetta. L’ultimo atto del tabellone di doppio maschile si è giocato martedì alle 18, anche se era previsto nella giornata di domenica 17 ottobre ma la pioggia ha bloccato l’inizio del match.

A vincere sono stati Andrea Giarrusso e l’argentino Diego Veloz i quali hanno sconfitto 6-3 6-3 Giovanni Valenza e Vincenzo Caldara. Presenti alla premiazione il deputato allo sport del Ct Palermo Marco Valentino e il consigliere regionale Fit addetto al Padel Adriano Sammatrice. Finale disputata davanti ad un folto pubblico che ha mostrato apprezzamento per le giocate degli attori in campo, tutti e quattro di ottima caratura tecnica, in particolare il sudamericano Veloz, neo campione assoluto siciliano ad Acireale insieme a Germano Giacalone.

La finale femminile invece si è svolta domenica pomeriggio e ha decretato il successo della coppia composta da Giuliana Stagno e Antonella Salardino vittoriose in due parziali su Maria Lino e Stella Febbraro. A premiare, il vicepresidente del Ct Palermo Massimo Donzelli.

“Ringrazio il pubblico presente durante tutto l’arco del torneo e il comitato regionale che ci sta supportando in questa nuova avventura – ha detto Marco Valentino durante la premiazione – il nostro è un circolo di tradizione però come tutti i club sta a passo coi tempi e il padel rappresenta la novità più grande di questi anni”. “E’ sotto gli occhi di tutti l’enorme boom del padel – spiega Adriano Sammatrice – a livello regionale siamo messi davvero bene e sapere che anche al Ct Palermo ci sono dei campi di Padel non può che farci immenso piacere”. Ricordiamo che la Sicilia è stata la prima regione in Italia ad organizzare la Coppa delle Province, manifestazione andata in scena il mese scorso al Seven Padel Siracusa.