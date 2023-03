VIDEO | Ciclicmo, il campione del mondo Moser: "A Palermo la mia prima corsa per il campionato d'Italia, oggi è tutto più difficile"

Con 273 vittorie su strada da professionista è, ad oggi, l'italiano con il maggior numero di successi. Il suo racconto a PalermoToday: "Ho corso molto nel Palermitano e in Sicilia. Adesso ci sono più rischi per gli atleti e anche più cadute. Oggi il corridore non decide più nulla, forse non sarei capace di subire questi ordini"