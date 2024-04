VIDEO | Dopo Singapore e New York, "Reinventing cities" arriva a Palermo per far risorgere l'ex Chimica Arenella

Dopo città come Singapore, Madrid e New York, "Reinventing Cities" arriva anche a Palermo per rigenerare l'ex Chimica Arenella. Un progetto targato C40, la rete mondiale di circa cento sindaci uniti nel contrasto alla crisi climatica, che ha come obiettivo la realizzazione di un intervento di rigenerazione urbana, grazie al partenariato pubblico-privato, in linea con i principi di sostenibilità e inclusività. Il bando è stato presentato a Palazzo Forcella De Seta. Si cercano idee, progetti e investitori per il rilancio del sito della borgata marinara. "L'area - dice il sindaco Roberto Lagalla - si presta bene a strutture turistico-ricettive".

Il complesso immobiliare potrebbe ospitare diverse funzioni anche culturali, associative, sportive e per il tempo libero. Il bando è strutturato in due fasi: una manifestazione di interesse aperta a tutti per presentare il concept progettuale e una proposta limitata ai team finalisti. Il termine di presentazione delle proposte, per la prima fase, è fissato all'11 luglio 2024. Gli aspetti sulla sostenibilità tecnico economica della proposta presentata saranno valutati nella seconda fase di concorso.