Ciclismo, il campione del mondo Francesco Moser terrà a battesimo la Casano Matec Elenka

Il campione del mondo di ciclismo su strada e su pista Francesco Moser terrà a battesimo sabato prossimo (18 marzo) la Casano Matec Elenka, società sportiva toscana sponsorizzata anche dalla storica industria dolciaria palermitana di Tommaso Natale. La presentazione del team si terrà nella sala consiliare di Palazzo delle Aquile alla presenza, tra gli altri, del sindaco Roberto Lagalla.

Il ponte fra Toscana e Sicilia è iniziato un paio d'anni fa e fortemente voluto dal ds palermitano Giuseppe Di Fresco, ex ciclista professionista trapiantato da anni a Massa Carrara. La Casano Matec Elenka anche quest'ano potrà contare a Palermo sulla presenza stabile di Alessandro Mansueto (sempre come ds), al quale si aggiunge Fabrizio Cavaliere tra i quadri dirigenziali.

Saranno due invece i ciclisti juniores siciliani a fare parte del team: Samuele D'Angelo e Nunzio Fallo. Lo scorso anno Sciortino, Pardo e Florio si comportarono molto bene e a fine stagione. Per il bagherese Carlo Sciortino si aprirono le porte della Continental Gallina Ecotek (stessa sorte toccò a Salvo Florio ma si ritirò per continuare gli studi universitari).

"Siamo felici del fatto che finalmente un'azienda del Sud abbia deciso di sposare un progetto legato al settore giovanile del ciclismo - afferma Di Fresco -. Siamo grati ad Elenka di aver creduto nel team Casano ma soprattutto per aver capito l'importanza di sponsorizzare una squadra juniores, che già contempla la partecipazione a gare internazionali. La nostra società accoglie elementi provenienti da diverse regioni d'Italia, l'obiettivo nostro è quello di dare la possibilità a ragazzi anche del Sud di poter competere e confrontarsi in manifestazioni di livello e magari, perché no, trovare un talento che possa rappresentare il futuro del ciclismo italiano. In passato come ds ho avuto Damiano Caruso, Antonio Nibali, tutti ragazzi che per realizzare il proprio sogno hanno affrontato sacrifici ad un'età in cui si è anche molto fragili".

Un progetto legato agli juniores, curato e già collaudato nei minimi dettagli: "L'idea della doppia bicicletta ad esempio - conclude Di Fresco - permette a chi viene da lontano di partire il sabato, fare la gara la domenica e rientrare a casa senza il problema di dover spedire il proprio mezzo ogni volta che si gareggia al nord. Tutto questo però si può fare soltanto se ci sono aziende che credono ed investono nel settore giovanile del ciclismo".