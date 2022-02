Gli ingredienti per un ottimo hamburger? Solo a Palermo

Il segreto di un buon hamburger è… la carne. Sembra scontato, eppure è molto difficile, in un periodo ultracompetitivo come quello che sta affrontando quotidianamente il mondo della ristorazione, trovare un panino di qualità.

Un panino che mantenga allo stesso tempo una ricetta tradizionale ma anche e soprattutto uno sguardo sempre fresco e longevo. E che accolga tutti, indipendentemente dai gusti.

Hamericano, l’hamburger che mancava

Ne sa qualcosa Palermo, che ospita Hamericano, fast food di qualità presente in due punti vendita: in Piazza Nascè 8 e in Viale del Fante 50. Hamericano accoglie la tradizione dei grandi hamburger che vediamo solitamente nei film americani: serviti in morbidissimi bun, accompagnati da patatine stick (con ancora la buccia), disponibili anche con un’aggiunta di bacon croccante.

Il menù è davvero vasto: si passa dal Basic Burger, con solo carne di vitello, lattuga e pomodoro al Cheese Burger, con del sofficissimo e filante cheddar. Oppure ancora l’Hamericano Burger, la vera e propria specialità della casa: hamburger di vitello panato con cornflakes, lattuga, pomodoro, bacon e cetrioli.

Chicken strips (succulenti strisce di pollo fritto da inzuppare nella salsa homemade di Hamericano), nuggets, onion rings e stick di mozzarella accompagnano questa esperienza culinaria. Da bere ovviamente la classica Coca Cola, sempre fresca e con la formula di massimo 3 refill, nel vero stile del fast food americano.

Nel menù sono disponibili anche hot dogs (nelle quattro super versioni: classico, crazy, very hot e Hamerican e i dolci, serviti alla fine dei pasti, anch’essi rigorosamente nei bun. Un classico che non può mancare è ovviamente il milkshake, nelle tre versioni Nutella, Oreo e Fragola.

Carne irish 100%

La regina di Hamericano è carne rigorosamente proveniente dall’Irlanda. Area geografica perfetta per l’allevamento dei bovini da carne, grazie alla densità di precipitazioni atmosferiche che contribuisce alla crescita costante di erba per il nutrimento del bestiame, l’Irlanda presente una carne sempre delicata e morbida, riconosciuta in tutto il mondo come di elevata qualità.

La materia prima è quindi freschissima. Inoltre, il taglio della carne è rigorosamente “a freddo”, grazie a macchinari particolari che tritano la carne a 3 gradi non ossidandola e non alterando gli acidi grassi insaturi.

Oltre ai due punti vendita in Piazza Nascè 8 e in Viale del Fante 50 è possibile ordinare gli hamburger di Hamericano direttamente a casa, tramite l’app di Uber Eats, dalla quale è possibile visualizzare molte offerte e godere di sconti vantaggiosi con il codice PALERMOTODAY30