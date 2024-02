L'inglese tra le lingue più parlate al mondo, anche a Palermo è in crescita: ecco come impararlo con facilità

L'inglese è una delle lingue più parlate al mondo e anche a Palermo è in netta crescita. Secondo infatti gli ultimi dati Istat, nel capoluogo le competenze elementari (A2) di lettura e scrittura negli studenti di scuola media raggiungono circa il 60%, un dato in evidente incremento rispetto al 2018 quando si fermava al 40%. Se è vero che il cinese mandarino è la lingua più diffusa, l'inglese è quella più conosciuta per numero totale di parlanti ed è indubbiamente la più utilizzata per poter comunicare all'estero, sia per esigenze lavorative che per viaggiare.

Una lingua, dunque, dall'importanza fondamentale, cosa che l'International House Palermo Language Center sa bene. Da quasi 50 anni, infatti, il Centro è al fianco di tutti coloro che vogliono imparare o necessitano di usarlo nella propria vita, dai più piccoli ai più adulti. Un'idea nata da un'intuizione di Patricia Durden oggi portata avanti dal figlio Marco Faldetta, direttore dell'IH. Il tutto grazie a una stretta collaborazione con le scuole e attraverso incontri, corsi, formazione e ovviamente esami che si tengono nelle due sedi di via Quintino Sella, 70 e via Enrico Albanese, 15.

Ed è proprio qui che ha preso vita nei giorni scorsi l'IH Conference 2024, un'opportunità per la formazione e la collaborazione della didattica in lingua inglese che quest'anno ha visto un record assoluto di iscritti, ben 200 e 140 confermati. "Ogni anno - racconta Marco Faldetta - invitiamo tutti i docenti di lingue della Sicilia occidentale e parliamo di didattica, un appuntamento annuale che facilita l'incontro di tutti gli specialisti del settore". A prendervi parte anche le case editrici e gli enti certificatori quali Cambridge e Pearson. Un'occasione ghiotta, grazie alla presenza di insegnanti qualificati, per la promozione della didattica innovativa, la diffusione delle competenze del 21° secolo e lo sviluppo di cittadini globali responsabili. Una giornata aperta a tutti gli insegnanti, con partecipazione gratuita, importante per la formazione del personale scolastico e per la crescita professionale.

Dall'esperienza e dalle prospettive nell'insegnamento di Chiara Passantino a Jennifer Holden che ha presentato gli sviluppi del progetto "Developing Responsible Global Citizens", passando per le novità nelle certificazioni linguistiche di Cambridge e Pearson con Simon Brown, Donatella Fitzgerald ed Effie Stathopoulou per concludere con il public speaking in compagnia di Sofia Leone. Il tutto sempre accompagnati dal sorriso, perché il modo più semplice per imparare qualcosa è sempre divertendosi e non dimenticando mai il bambino che si nasconde in ognuno di noi.

"I docenti di lingue - racconta Faldetta - sanno che nell'insegnamento la parola è tutto. E nella didattica di qualità parlano sempre gli studenti. Usano i loro potenti cervelli per trovare le soluzioni ai quesiti che i docenti propongono. Gli insegnanti fanno spesso così - danno istruzioni chiare, poi fanno lavorare la classe. Quando tutti (o quasi) hanno detto la loro, fanno le correzioni e danno le dritte su come usare al meglio l'inglese. Molti avranno sentito parlare di Clil (Content and Language Integrated Learning). Per un docente di lingue la didattica in stile Clil è il pane quotidiano. Questi incontri hanno lo scopo di far incontrare i colleghi, confrontarsi su nuove (o vecchie) tendenze e garantire che si vada avanti bene nelle proprie classi".

Tra gli argomenti trattati il Developing Responsabile Global Citizens, il nuovo standard introdotto da IH e finanziato da fondi europei per standardizzare la didattica delle competenze (le cosiddette 21st century skills), dalla collaborazione alla creatività, passando per l'alfabetizzazione digitale, la leadership, le competenze emotive, la consapevolezza sociale, il saper imparare e apprendere fino al pensiero critico. Ma anche le ultime novità delle certificazioni linguistiche di Cambridge. Il Languace Center è infatti il più grande centro di esami Cambridge e IELTS qui a Palermo. "Da tanti anni - racconta il direttore - abbiamo introdotto la versione computer-based che ottimizza l'erogazione dell'esame e la velocità dei risultati. Palermo può essere orgogliosa di essere stata prima in Italia a introdurre questo tipo di esami già dai primi anni 2000".

Alla fine della giornata, dopo vari momenti di condivisione anche di fronte a un buon caffè e a un tè all'inglese, si è svolta una cerimonia di premiazione del Cambridge Preparation Centre per celebrare il successo delle scuole e dei centri di preparazione Cambridge. E in vista del 2025, anno in cui il Language Centre compirà 50 anni, si sta pensando a un evento ancora più in grande. "Speriamo - conclude Faldetta - che ci siano sempre più insegnanti che le collaborazioni continuino e che possiamo festeggiare insieme questo grande traguardo".