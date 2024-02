Ipoacusia, quando non sentir bene diventa invalidante: come la tecnologia può aiutare a rompere il silenzio

La necessità di chiedere di ripetere delle frasi, la difficoltà nella comprensione delle stesse, la paura nell'intraprendere dei rapporti personali e quel tono di voce o il volume della televisione che non è mai abbastanza alto. Chi soffre di ipoacusia, ovvero quel problema dell'udito che consiste in una evidente diminuzione della capacità uditiva che si riscontra quando non si sentono bene tutti i suoni o le parole, vive sicuramente una condizione di vita invalidante. In primis per se stesso, poi anche nel rapporto con l'altro, dai familiari a colleghi e amici.

Difficoltà che oggi, fortunatamente, riescono a trovare una risposta concreta nella tecnologia. Gli apparecchi acustici odierni sono dotati, infatti, delle più avanzate tecniche che permettono non solo di ridurre al minimo il problema ma anche di poter utilizzare degli strumenti sempre meno invasivi e, perché no, anche esteticamente più gradevoli. Grazie, ad esempio, a dei programmi acustici automatici che si adattano a ogni condizione, è possibile veramente poter vivere ogni situazione di vita quotidiana dimenticandosi, quasi, del proprio problema.

Tra i trattamenti più comuni, vi è sicuramente l'utilizzo di dispositivi acustici individuali per l'amplificazione dei suoni. Poter contare su dei professionisti che fanno di questo lavoro la loro mission è, senza dubbio, indispensabile per trovare la giusta via. Lo sanno bene gli specialisti di Maico Tecnic Phon Center, azienda leader nel settore uditivo che da decenni riesce a risolvere, tramite servizi dedicati e apparecchi acustici di ultima generazione, problemi di sordità, ipoacusia e disturbi a essa correlati.

Maico è presente sul territorio siciliano con sedi nelle province di Palermo, Agrigento, Trapani, Caltanissetta, Enna e Messina. Noi li abbiamo incontrati nella loro sede palermitana al civico 194 di via Roma.

La storia dell'azienda nasce nel lontano 1937 quando a Minneapolis il dottor Watson fonda la Medical Acoustics Instruments Company (più tardi conosciuta come Maico) producendo i primi 12 audiometri e vendendoli nei due punti vendita, uno dei quali a Chicago. Grazie a una intuizione del papà di Anna e Michele Spina, attuali soci, quelle conoscenze e il marchio sono state trasferiti in Sicilia. "La nostra missione - raccontano - è da sempre quella di far sentire bene e far stare bene i nostri pazienti".

Così, sin dal 1965, l’attività del centro continua a soddisfare le esigenze dei pazienti senza perdere mai di vista la professionalità e la cura del paziente, effettuando anche assistenza a domicilio e servizi di riparazione. Ottantacinque anni di storia, passione e amore per il benessere dei propri pazienti, dai più piccoli ai più anziani. Oggi l'azienda conta ben 26 filiali. Per chi ha delle difficoltà motorie che non consentano di recarsi nella sede più vicina, Maico consente anche la prova degli apparecchi acustici a domicilio.

"Le perdite uditive - raccontano ancora - variano da persona a persona, così come le situazioni di ascolto. Maico ha la soluzione giusta per tutti. I nostri audioprotesisti di fiducia ti guideranno nella scelta dell'apparecchio acustico, che può essere programmato in base alla tua perdita uditiva e al tuo stile di vita". Maico Tecnic Phon Center è inoltre accreditato Asl e Inail e convenzionato con il Servizio sanitario nazionale. Questo consente, dunque, a chi abbia i requisiti di legge, di poter usufruire dei servizi in forma gratuita.