La cantautrice palermitana Denise Manno presenta il nuovo singolo “Kleopatra”

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

Il 19 febbraio è uscito, su tutte le piattaforme digitali, il nuovo singolo della cantautrice palermitana Denise Manno intitolato “Kleopatra”. A breve uscirà il videoclip su YouTube. Una canzone dal sound originale che richiama l’antico Egitto e con un influenza voguing, ballo alternativo nato negli anni 60 nei locali Gay. L’idea del voguing è stata fortemente voluta dall’artista, in quanto sostenitrice della comunità Lgbt. Insomma, un pezzo alternativo un po’ fuori dal comune perché proprio l’artista siciliana tiene molto a spaziare con sound originali e con tempi storici, e giocare con look alternativi dallo stile del tutto americano. Dotata di grand grinta, grandi idee e uno stile tutto suo, l’artista vuole regalare un momento di spensieratezza agli ascoltatori, riportando soprattutto i giovani indietro nel tempo quando si poteva ballare tutti insieme in discoteca. “Ma chissà! - dice l’artista siciliana - forse ritorneremo presto a ballare e a divertirci, magari sulle note di kleopatra” .

Denise Manno è una giovane cantautrice palermitana, una delle prime in tutta la Sicilia a firmare un contratto discografico con Ego Italy, e una delle prime a firmare con un management di Londra “TeamMediaGroup Uk” che si occupa principalmente dell’organizzazione di eventi, concerti e tour di artisti internazionali come: Daddy Yankee, Natti Natasha, Osmani Garcia, Jenn Morel, Ana Mena, Ivana Spagna, Fatman Scoop e molti altri.