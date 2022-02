Volante (Diventeràbellissima): "Stabilizzazione giusto riconoscimento a chi si è impegnato nella gestione della pandemia"

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

"La stabilizzazione è il giusto riconoscimento a chi si è impegnato nella gestione della pandemia. Sono medici, infermieri e amministrativi, sono oltre 8 mila persone che hanno lavorato in emergenza e in prima linea durante l’emergenza Covid19", lo dice il consigliere del Comune di Palermo di #DiventeràBellissima, Claudio Volante.

"Fondamentale è stata la macchina organizzativa avviata dalla Regione Sicilia e in particolare dall’assessorato alla Salute – continua Volante - che ha permesso il reclutamento di personale nei vari Hub e presidi vaccinali mobili della Sicilia. Prevenzione e organizzazione hanno funzionato all’unisono. Non si tratta di corsa al voto!, la stabilizzazione sarebbe un doveroso riconoscimento a tutti i precari della sanità reclutati durante la pandemia, sarebbe un suicidio sociale ed economico – conclude il consigliere Claudio Volante - disperdere tutto il personale formatosi in questi ultimi due anni. I casi covid diminuiscono, ma bisogna tenere sempre alta l’asticella dell’emergenza e della formazione di nuove figure professionali.”