Villabate, commissione cultura: "La shoah non sia dimenticata"

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

La commissione cultura del comune di Villabate composta dai consiglieri Brusa Annamaria, Napoli Vincenzo, Di Chiara Maria Luisa, Rosamaria Salamanca, Giovanni Pitarresi, Lorenzo Martinelli rivolge un pensiero alle vittime dell'olocausto. - La Shoah non può e non deve essere dimenticata - commentano i consiglieri della commissione cultura" "È compito e impegno delle Istituzioni a qualunque livello - continuano i consiglieri - difendere la verità storica e soprattutto educare i giovani a non rimanere mai indifferenti ma tenere alta la guardia contro ogni forma di antisemitismo, razzismo, violenza e discriminazione".

"Sono questi i valori - sottolineano in conclusione i consiglieri - che vanno ribaditi affinché il giorno della memoria rimanga vivo in ogni gesto, in ogni pensiero della nostra vita quotidiana e nelle future generazioni, la chiamano memoria attiva, perché il ricordo non ha senso se non si esercita la sua portata educativa nel presente".