Avviso 22, tirocinanti non pagati da 2 anni: chiesta un'audizione all'Ars

Un'audizione urgente all'Ars in commissione Cultura, formazione e lavoro per approfondire il caso dei mancati pagamenti dei tirocinanti dell'Avviso 22. A chiederla sono stati i deputati del Movimento cinque stelle, Roberta Schillaci e Nuccio Di Paola. "Da 2 anni su 1.741 tirocinanti ne rimangono da pagare ancora oltre 700. I tempi per i pagamenti si allungano, attualmente è tutto bloccato, in molti temono di non essere più pagati dalla Regione siciliana", è la denuncia di Oreste Lauria portavoce dei tirocinanti. "Non vogliiamo sentire scuse o alibi, siamo stufi di aspettare, la Regione trovi una soluzione", aggiunge Lauria, che un paio di settimane ha chiesto alla Procura di aprire un'inchiesta sulla vicenda.

I pentastellati Schillaci e Di Paola hanno scritto al presidente dalla quinta commissione dell'Ars, Luca Sammartino. Per chiarire le responsabilità del ritardo i deputati regionali hanno chiesto la presenza in audizione di: Antonio Scavone, assessore regionale alla Famiglia, politiche sociali e lavoro; Gaetano Sciacca, dirigente generale del dipartimento regionale del Lavoro, dell'impiego, dell'orientamento, dei servizi e delle attività formative; Andrea Gattuso, segretario generale Nidil-Cgil Palermo; Monica Genovese, segretario regionale Cgil; Sebastiano Cappuccio, segretario generale Cisl Sicilia; Claudio Barone, segretario generale UIL Sicilia; Giuseppe Messina, segretario regionale UGL Sicilia; Oreste Lauria, portavoce dei tirocinanti.