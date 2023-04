Non solo Ponte sullo Stretto al Mit, Salvini incontra Lagalla per tram e pedemontana

Il Ponte sullo Stretto ma non solo, tra gli argomenti caldi al ministero delle Infrastrutture e dei trasporti ci sono anche alcune opere che riguardano Palermo. E' quanto emerge da una nota del dicastero guidato da Matteo Salvini al termine di un confronto avvenuto oggi con il sindaco Roberto Lagalla.

L'incontro viene definito dal Mit "molto cordiale e concreto". "È stata l’occasione - recita la nota - per fare il punto della situazione su alcuni dossier come la tramvia cittadina, il trasporto integrato, la pedemontana. Oggi Salvini ha avuto modo di confrontarsi anche con il presidente della Regione siciliana Renato Schifani".

Il governatore siciliano, infatti, ha partecipato alla riunione per fare il punto sul Ponte sullo Stretto tra Salvini e il coordinatore della Commissione Ue per il corridoio TEN-T Scandinavo-Mediterraneo, Pat Cox. Nel corso della riunione il coordinatore Cox ha spiegato che l'Unione è pronta a coprire il 50% dei costi per l’aggiornamento degli studi sull’impatto ambientale del Ponte. Cox ha anche proposto un incontro, a Bruxelles, per approfondire il dossier anche a livello tecnico.

Il coordinatore tornerà in Italia a ottobre. Oltre a Schifani, erano presenti anche il presidente della Regione Calabria Roberto Occhiuto e i rappresentanti delle due regioni, oltre ad Anas, Italferr, Rfi, Fs, Cdp.

A margine dell’incontro sul Ponte, il ministro ha approfondito altri dossier con Schifani e Occhiuto. "È stata l’occasione - spiega il Mit - per fare il punto della situazione nelle due regioni, e in particolare sulla A2 e sulla Ss106 (per la Calabria) e sul commissariamento della A19 per quanto riguarda la Sicilia. Su questo punto c’è piena sintonia tra Mit, Regione Siciliana e Anas".