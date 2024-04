Europee, la Dc tende una mano a Michele Santoro: "Stiamo raccogliendo le firme per la lista Pace Terra e Dignità"

La Dc di Totò Cuffaro sta aiutando Michele Santoro, giornalista di Servizio pubblico (piattaforma giornalistica multimediale), ex Rai e La7, a raccogliere le firme per presentare la lista "Pace Terra e Dignità" per le Europee dell'8 e 9 giugno nella circoscrizione Sicilia-Sardegna. La conferma arriva da Stefano Cirillo, segretario regionale della Dc, partito che ha raccolto l'appello lanciato ieri da Santoro. "Nessuno ci ha chiesto di raccogliere le firme per consentire a Santoro di presentare il suo simbolo alle Europee ma, confermo, che lo stiamo facendo".

La mobilitazione di iscritti, militanti e dirigenti della Dc è scattata perché, spiega Cirillo, "crediamo che anche chi la pensa in maniera diversa ha il diritto di rappresentanza politica. Continueremo a raccogliere anche al congresso provinciale della Democrazia Cristiana che si terrà ad Enna, certi di poter dare il nostro contributo alla democrazia. Ripeto, nessuno della lista di Santoro ci ha chiesto aiuto per raccogliere le firme. Siamo noi che abbiamo raccolto l’appello lanciato a tutti gli italiani dallo stesso Santoro su tutti i social. I democristiani vogliono consentire l’esercizio della partecipazione democratica al voto e contribuire ad una partecipazione che a noi è stata negata".

La Dc infatti non è riuscita a chiudere accordi con nessun partito, a differenza di altri soggetti politici di centro (dall'Udc a Noi Moderati), con il segretatio Cuffaro che si è preso una miriade di insulti e di porte in faccia (da Renzi alla Lega). Ora il soccorso alla lista "Pace Terra e Dignità" che però, assicura Cirillo, non è il preludio ad un accordo. "Categoricamente escludiamo reciproco interesse a candidature in comune. Siamo distanti politicamente, ci unisce il viscerale amore per la pace. Vorrei aggiungere che altre notizia che circolano in queste ore sono prive dì fondatezza. Tutti ci chiedono qual è il nostro piano B e a tutti ho risposto 'il Burundi'", conclude Cirillo.