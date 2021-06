I lavori sulla Palermo-Agrigento, Cancelleri: "A fine luglio via altri due semafori"

Il sottosegretario alle Infrastrutture è tornato a verificare lo status delle opere con i rappresentanti di Anas, Cmc e delle imprese affidatarie. Confermato l'impegno a consegnare la statale per la fine del 2021: "Dobbiamo dare risposte concrete non solo ai siciliani ma a tutti gli italiani"

"Sono determinato a concludere entro l’anno come promesso e verrò spesso a fare dei sopralluoghi con le autorità locali e i responsabili dei lavori". A parlare è il sottosegretario alle Infrastrutture Giancarlo Cancelleri, tornato a verificare lo status delle opere sulla Palermo-Agrigento con i rappresentanti di Anas, Cmc e delle imprese affidatarie. Cancelleri conferma quindi l'impegno a consegnare la statale per la fine del 2021.

Cancelleri, che ha documentato con un video su Facebook la sua presenza al cantiere di Bolognetta, ha spiegato: "Dei cinque semafori che rendono impossibile la viabilità di questa strada già in questi giorni uno è stato eliminato, a fine luglio finiremo alcuni lavori di riqualificazione e potremo toglierne altri due ed entro settembre a conclusione di una corposa apertura del tratto a doppia carreggiata potremo dismettere gli ultimi due. A ottobre ne rimetteremo uno per il periodo limitato ad alcuni lavori sugli incroci. I tempi sono maturi e dobbiamo dare risposte concrete non solo ai siciliani ma a tutti gli italiani”.