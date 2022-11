Reddito di cittadinanza, Nicolao (prima circoscrizione): "Abolirlo significa gettare nel baratro tante famiglie"

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

"Il 29 novembre parteciperò alla manifestazione del 29 novembre in difesa del Reddito di cittadinanza. Lo farà assieme ad alcuni percettori della prima circoscrizione che si sono distinti spontaneamente in alcune iniziative in favore della città e che chiedono da anni l'avvio dei Progetti utili alla collettività (Puc)". Lo annuncia Antonio Nicolao (Pd), vicepresidente della prima circoscrizione, secondo cui "non è pensabile che la soluzione migliore per eliminare le storture sia l'abolizione di uno strumento d'aiuto efficace per le famiglie in difficoltà".

"Il Reddito di cittadinanza - prosegue Nicolao - non può essere cancellato con un colpo di spugna: la volontà del governo è il risultato di un impegno preso in campagna elettorale, in danno di chi da qualche anno è riuscito a non essere più schiavo di nessuno, riuscendo ad avere la giusta dignità. Forse una percentuale di chi è a favore dell'abolizione dimentica che, se esiste il reddito di cittadinanza, è perché da tanti anni si registra un fallimento delle politiche sociali e il lavoro resta un vero miraggio".

"I sindaci - conclude Nicolao - attivino i Puc nelle more che i Centri per l'impiego riescano a proporre un lavoro e non restino a guardare mentre si paventa di togliere il pane a tante persone bisognose. Senza reddito di cittadinanza migliaia di famiglie infatti finirebbero nel baratro della povertà".