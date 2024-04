Incidente in autostrada sulla Palermo-Mazara. Un motociclista è stato soccorso e trasferito in ospedale con l'elicottero del 118 a causa di uno scontro avvenuto oggi pomeriggio lungo la carreggiata in direzione Trapani, più o meno all'altezza di Carini, al chilometro. L'uomo, soccorso dai sanitari del 118, è stato portato al Civico dov'è entrato in codice rosso. Sull'A29 si sono formate code lunghe chilometri che la Polstrada, impegnata ad effettuare i rilievi, sta cercando di far defluire riaprendo una corsia. Ancora da chiarire la dinamica del sinistro in cui sarebbe coinvolta anche un'auto. Parallelamente si sarebbe verificato un altro scontro fra due mezzi nella carreggiata in direzione Palermo che sta creando rallentamenti.