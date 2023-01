Arresto Messina Denaro, Aiello (M5S): "Grande successo, ma la mafia non è sconfitta"

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

"L'arresto del boss Matteo Messina Denaro era atteso da trent'anni da tutti gli italiani perbene. E' un grande successo di tutti coloro che hanno sempre messo al primo posto il contrasto alle mafie e che non hanno mai arretrato di un millimetro di fronte alla minaccia - anche terroristica - della criminalità organizzata. Questo arresto arriva a trent'anni dal biennio '92-93, quello degli eccidi di Capaci e di via D'Amelio e dell'attacco stragista allo Stato, ne siamo felicissimi e ringraziamo magistratura e forze dell'ordine che non hanno mai smesso di indagare su Messina Denaro. Ma proprio quest'arresto deve farci riflettere sulla necessità di potenziare gli strumenti di indagine e di contrasto alle mafie, come le collaborazioni e le intercettazioni, che il governo di destra sta rendendo meno efficaci, con provvedimenti già approvati o annunciati". Lo dichiara il deputato Davide Aiello componente della Commissione Antimafia della precedente legislatura. "L'arresto di Messina Denaro non sancisce, purtroppo, la sconfitta delle mafie ma, al contrario, deve ancor di più indurci a perseguire sulla strada dell'intransigenza della lotta alla mafia. Lo dobbiamo ai tanti martiri che hanno donato la propria vita per combattere il crimine organizzato", conclude.