Isole minori, Schillaci (M5S): "Troppi disagi sui collegamenti, assessore Falcone venga a riferire in Ars"

“Continuano i disservizi per i collegamenti con le Isole minori della Sicilia. In queste ore è toccato ai turisti e residenti che dovevano andare ad Ustica e che sono rimasti invece bloccati sotto il sole cocente del porto di Palermo senza alcuna giustificazione perché la nave Antonello da Messina della Siremar non è partita. Ancora una volta devo sollecitare il governo regionale ad un intervento. Denunciavo questi disservizi alla vigilia della stagione estiva e continuo a farlo oggi a stagione inoltrata. Non è possibile accogliere in questo modo i turisti e i residenti delle nostre Isole. L’Assessore Falcone venga immediatamente a riferire in commissione Trasporti all’Ars”. E’ quanto dichiara la deputata regionale del Movimento 5 Stelle Roberta Schillaci che torna ad incalzare il governo regionale per risolvere i continui disservizi per i collegamenti via mare da e per le Isole minori siciliane.