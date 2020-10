Forza Italia, a Scillato Federica Sbriglia nominata capogruppo consiliare e coordinatrice di Azzurro Donna

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

Prosegue il rinnovamento generazionale di Forza Italia a Scillato. Dopo la nomina ad assessore comunale della giovane Valentina Pagano, adesso è la giovanissima Federica Sbriglia, neo consigliere comunale, che è stata chiamata per guidare il gruppo consiliare azzurro che sostiene il neo Sindaco di Scillato, Giuliano Cortina.

Federica Sbriglia, 22 anni, studentessa universitaria, al quarto anno di Giurisprudenza a Palermo, molto impegnata nel sociale, è stata contestualmente scelta quale Coordinatrice cittadina di Azzurro Donna di Scillato. La nomina è stata fatta dalla Coordinatrice provinciale di Azzurro Donna, Rosalia Barraja di concerto con il Coordinamento regionale Azzurro Donna e con il Coordinamento regionale di Forza Italia.

Nei giorni scorsi la neo capogruppo consiliare aveva incontrato i vertici regionali e provinciali del partito esprimendo la propria soddisfazione per i due incarichi ricevuti dichiarando che si impegnerà per Azzurro donna non solo a Scillato ma nell'intero territorio madonita.