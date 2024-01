Formazione professionale, Figuccia (Lega): "Sì alla proroga dell'Avviso 7"

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

Avviso 7, prorogata di 30 giorni l’apertura della piattaforma per il carico dei progetti inizialmente prevista per il 15 gennaio. Ne dà notizia Vincenzo Figuccia, deputato regionale della Lega, che dce: "Ho sentito l’assessore Turano, con cui abbiamo condiviso la necessità di una proroga. Ringrazio gli enti che hanno sollecitato l’istanza e l’assessore che l’ha accolta. Un atto dovuto rispetto al mondo della formazione per i tanti discenti che avranno la possibilità di accedere ai corsi e agli enti che avranno la possibilità di organizzarsi".

"La formazione professionale in Sicilia è una cosa seria, garantisce la possibilità di un’inclusione reale in tante periferie delle grandi città e nei piccoli comuni dove l’offerta formativa, spesso, rappresenta l’unica alternativa a percorsi di dispersione scolastica e di marginalità sociale", conclude Figuccia.