Regione chiude uffici speciali, Figuccia: "Un altro atto concreto verso il contenimento delle spese"

"La riorganizzazione e razionalizzazione della struttura amministrativa, con il conseguente abbattimento delle spese che gravano sul bilancio regionale sono attività necessarie e di fondamentale importanza per risanare la situazione finanziaria che purtroppo abbiamo ereditato dagli scorsi governi". E’ il commento del deputato regionale della Lega Prima l’Italia Vincenzo Figuccia. "E la chiusura di cinque uffici speciali regionali temporanei va verso questa direzione con il trasferimento del personale che verrà impiegato per coprire le carenze presenti in altri uffici amministrativi che ne hanno bisogno. Un plauso al presidente Schifani per questo ulteriore atto che è in linea con gli impegni prefissati da questo governo. La Sicilia ed i siciliani – conclude Figuccia – hanno bisogno di risposte concrete e di stabilità politica ed economica, sono convinto che questo governo abbia imboccato la strada giusta".