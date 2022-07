Fials, Munafò lascia dopo 34 anni: a settembre il rinnovo della segreteria provinciale

Dopo 34 anni di attività sindacale Vincenzo Munafò lascia la Fials. Il segretario provinciale di Palermo ha inviato una nota a tutti i dirigenti per comunicare l’indizione del congresso per il prossimo 14 settembre. All’ordine del giorno le dimissioni del segretario provinciale in carica, l’elezione del consiglio direttivo provinciale, l’elezione del segretario provinciale, l’elezione della segreteria provinciale e del collegio di verifica contabile.

"La decisione di indire questo congresso straordinario – spiega Munafò - è conseguente all’impossibilità di proseguire nello svolgimento del compito, divenuto gravoso e insostenibile a causa delle condizioni di salute. Non mi è infatti più possibile garantire la presenza a sostegno e a fianco dei lavoratori iscritti Fials, per svolgere adeguatamente il ruolo di rappresentanza per sostenere le recriminazioni dei più deboli nelle controversie sindacali. Impossibilitato con la mia presenza a garantire i diritti, da me sempre e senza sosta avanzati ed ottenuti in 34 anni di attività sindacale, svolta in piena autonomia e trasparenza, con risultati più che soddisfacenti".

"E' importante - continua Munafò - che un sindacato autonomo sia riuscito per la sua credibilità conquistata tra i lavoratori a divenire, considerato il numero di iscritti e di rappresentanti, la seconda forza sindacale a Palermo, ma soprattutto che la Fials sia rispettata e temuta dalle amministrazioni della sanità, compreso l'assessorato. La mia decisione di farmi da parte avviene con grande dispiacere, ma è la scelta più giusta e necessaria, perché sono convinto che la federazione necessiti di una nuova guida autorevole in forza che si è formata nel tempo".

"Sarà compito dell’attuale segreteria provinciale in carica - conclude - porre in essere tutti gli adempimenti propedeutici all’organizzazione del congresso, dandone la più ampia diffusione e conoscenza a tutti i dirigenti ed iscritti Fials, garantendo lo svolgimento e l’avvicendamento democratico del gruppo dirigente Fials".