Coronavirus, Sammartino: "Gestione di Musumeci e Razza inadeguata"

"La gestione dell'emergenza Covid nella seconda ondata da parte del presidente Musumeci e dell'assessore Razza è stata inadeguata. Per mesi abbiamo cercato in maniera responsabile di consigliare l'assessore dando anche delle soluzioni: potenziamento della medicina territoriale, puntare sulla riabilitazione del paziente post Covid, prevedere Covid center e non smantellare i reparti ordinari. Gli operatori sanitari, che dobbiamo sempre ringraziare, sono rimasti da soli, come i giovani medici delle USCA, o come i professionisti della sanità siciliana che hanno chiesto di svuotare i reparti, sono rimasti inascoltati. Avevamo, nella prima ondata, ottenuto del tempo prezioso e avevamo chiesto di non perderlo. Purtroppo la Sicilia adesso arretra e l'atteggiamento è stato arrogante, anche verso il Governo nazionale". Lo ha detto Luca Sammartino, parlamentare regionale di Italia Viva, intervenendo oggi a Sala d'Ercole durante il dibattito sulla mozione di censura nei confronti dell’assessore regionale alla Salute, Ruggero Razza.

"Questa mozione di censura rappresenta il limite del Parlamento - prosegue - In un momento di pandemia e di crisi economica la classe dirigente siciliana dovrebbe discutere di cosa fare per risolvere i problemi. Invece, in un clima surreale, come quello che abbiamo visto ieri, questa mozione non avrà alcun risvolto politico ma sicuramente i siciliani e la stessa maggioranza hanno sfiduciato l'assessore, anche perché se si votasse in maniera libera la maggioranza parlamentare non terrebbe Razza nemmeno un secondo". All'assessore Razza - conclude Sammartino - dico di costruire un dialogo anche con le opposizioni per risolvere questa crisi. Sbagliare è umano, perseverare è diabolico".