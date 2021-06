Corleone, l'opposizione: "Giunta e maggioranza fuggono davanti ai problemi della città"

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

"La Giunta del Comune di Corleone e la maggioranza fuggono davanti ai problemi della città. Ieri pomeriggio doveva tenersi il Consiglio comunale, ma il sindaco, la giunta e la maggioranza non si sono presentati in Aula. I punti all'ordine del giorno erano molteplici e molto importanti. Qualcuno di questi ha messo paura alla maggioranza? Forse la mozione presentata dall'opposizione per sostituire gli assessori coinvolti nelle vaccinazioni anomale ha spaventato la maggioranza? Forse la maggioranza e la giunta hanno difficoltà a fare quadrare i conti economici afflitta da una rilevante situazione debitoria? L'opposizione, come sempre presente ai lavori, vigila sull'operato della maggioranza e della Giunta".

E' quanto affermano in una nota Maurizio Pascucci, capogruppo Attiva Sicilia; Luigi Modesto, capogruppo Italia Viva-Sicilia Futura; Antonino Salemi, consigliere gruppo Misto; Vincenzo Gelardi, capogruppo di Popolari e Autonomisti-Idea Sicilia.