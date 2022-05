Cirillo: "Morvillo condanna chi segue Cuffaro? Pregiudizi che non dovrebbero appartenere alla magistratura"

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

"Dottor Morvillo, faccio parte di quelle migliaia di persone che come dice lei sono un problema perché corteggiano e seguono Cuffaro. Con tutta la stima è il rispetto le dico che le sue accuse sono alquanto discriminanti e offensive. Per lei tante persone per bene che lei non conosce vanno etichettate e condannate a prescindere perché seguono Cuffaro". Lo dichiara Stefano Cirillo, il direttore dell'Onlus Aiutiamo il Burundi.

"Posso sopportare la miseria culturale di qualche candidato o mancato candidato che utilizza attacchi strumentali per usare la solita etichetta dell’antimafia per darsi visibilità. Il suo è un pregiudizio che non dovrebbe far parte della cultura di un magistrato e non lo posso accettare - prosegue -. La invito a spogliarsi di pregiudizi e stereotipi e venire in Burundi dove vorrei mostrarle un ospedale realizzato da noi dove ogni anno partoriscono migliaia tra le mamme più povere del mondo, tre orfanotrofi che sosteniamo con centinaia di bambini, una chiesa che abbiamo costruito e tanto altro, perché anche un condannato può riuscire a fare tanto per chi soffre".

"Vorrei mostrarle le tante cose fatte non per inutile retorica (che io per primo non sopporto) ma per farle comprendere che chi ha sofferto e ha pagato la sua pesante pena può e deve offrire la parte migliore di se. Vado in Burundi da tanti anni e - prosegue Cirillo - mi sento una persona che rispetta i valori, le regole, la giustizia, ma con le Sue dichiarazioni mi sono sentito ingiustamente etichettato come neanche il pregiudizio e le ingiustizie del Burundi avrebbero mai fatto. Approfitto per chiedere un risarcimento morale ai suoi ingiusti pregiudizi e le chiedo se lo vorrà di donare il 5 x mille per il Burundi".